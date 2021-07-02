، إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد الدولي ،

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تمكَّنت القوات العراقية اليوم الجمعة من إحباط هجوم كبير، كان يستهدف مطار بغداد الدولي، وأكدت أن الهجوم كان مخططًا تنفيذه باستخدام 10 صواريخ من نوع "غراد"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، قوله إنه "من خلال اللواء السادس، الفرقة الثانية، شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ10 صواريخ من نوع غراد".
وخلال الفترة الماضية استهدفت هجمات عدة مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أمريكية. وتنفَّذ الهجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيَّرة.
وتوجِّه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتُّر متصاعد بين واشنطن وطهران.
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.
إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد الدوليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-02
تمكَّنت القوات العراقية اليوم الجمعة من إحباط هجوم كبير، كان يستهدف مطار بغداد الدولي، وأكدت أن الهجوم كان مخططًا تنفيذه باستخدام 10 صواريخ من نوع "غراد"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، قوله إنه "من خلال اللواء السادس، الفرقة الثانية، شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ10 صواريخ من نوع غراد".
وخلال الفترة الماضية استهدفت هجمات عدة مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أمريكية. وتنفَّذ الهجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيَّرة.
وتوجِّه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتُّر متصاعد بين واشنطن وطهران.
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
09:27 PM
أمريكا وجَّهت أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران
تمكَّنت القوات العراقية اليوم الجمعة من إحباط هجوم كبير، كان يستهدف مطار بغداد الدولي، وأكدت أن الهجوم كان مخططًا تنفيذه باستخدام 10 صواريخ من نوع "غراد"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وفي التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، قوله إنه "من خلال اللواء السادس، الفرقة الثانية، شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ10 صواريخ من نوع غراد".
وخلال الفترة الماضية استهدفت هجمات عدة مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أمريكية. وتنفَّذ الهجمات بالصواريخ أو بالطائرات المسيَّرة.
وتوجِّه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتُّر متصاعد بين واشنطن وطهران.
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.
، إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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