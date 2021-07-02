شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أكاديمي سعودي يتميز بأبحاثه ويُعين عضواً بهيئة التحول الرقمي الكندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مشاري الوشمي، عضو هيئة التدريس بجامعة ميشيغان الأمريكية، إن مقاطعة نيوفندلاند الكندية قررت تعيينه عضواً في مجلس إدارة بهيئة التحول الرقمي التابعة لها.

وأشار إلى أنه ساعد في تأسيس 3 شركات في مجال الصحة الرقمية، كما لعب دورًا كبيرًا في إنشاء الشركات الناشئة والحاضنات الرقمية في الولايات المتحدة وكندا والسعودية.

وأضاف أن دوره في الهيئة تمثل في إيجاد وتنمية المواهب في التحول الرقمي من مبرمجين وباحثين ومصممين، بالإضافة لإنشاء مركز ابتكار للتحول الرقمي، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وأوضح "الوشمي" مفهوم الصحة الرقمية، حيث ذكر أنها عبارة عن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي، مضيفا أنه في المستقبل يمكن جمع المعلومات الصحية عن الشخص مثل الوزن والضغط من خلال الساعة أو الخاتم الذي يرتديه، ثم يتم تحليل هذه المعلومات بالذكاء الاصطناعي لاختيار العلاج المناسب للمريض، ووقايته من الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه أجرى بحث حول الوقاية من مرض السكري، كما أجرى بحثا حول كوفيد 19، واستخدم نحو 50 عالم حول العالم هذا البحث.

وأشاد بالصحة الرقمية في المملكة مثل تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا"، مثمنًا جهود ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق رؤية المملكة 2030.