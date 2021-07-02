مهندس سعودي يتولى دورًا قياديًّا بأضخم مشروع للطاقة في بريطانيا

الرياض - محمد عبدالله - يتولى المهندس فيصل العنزي دورًا قياديًّا تنفيذيًّا بوصفه أول سعودي في إدارة أعمال هندسة الجودة وتشغيل الأجهزة الإلكترونية ونظم التحكم والآلات الدقيقة المشغلة لأضخم مشروع إنتاج طاقة عبر تقنيات المفاعلات النوويه الأوروبية الحديثة بمشروع هنكلي بونت سي بشركة EDF للطاقة ببريطانيا.

وقال العنزي، خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إن دوره في هذا المشروع عبارة عن البحث وإجراء الاختبارات لكل الأجهزة الدقيقة ونظم التحكم ونظم الحماية، والتحقق من صحة وسلامة التصاميم الهندسية، وفقًا لما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

وحول مكانة الشركة على المستوى الأوروبي، أكد العنزي أن EDF شركة استثمارية رائدة في انتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، ومتخصصة في إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وبريطانيا ولها أنشطة وتوسعات في فنلندا، فهي شركة ضخمة لها مكانتها في سوق إنتاج الطاقة.

وعن أهمية هذا المشروع، أوضح أن له أهمية اقتصادية عالية جدًا إقليميًّا وعالميًّا، وتتجاوز قيمته 23 مليار جنيه إسترليني (115 مليار ريال سعودي)، وينتج أكثر من 7% من إنتاج الطاقة في بريطانيا.

وعن عمله أثناء دراسته، ذكر فيصل أن ذلك كان عندما كان طالبًا في السنة الأولى بعلوم الحاسب في جامعة توتنهام ببريطانيا؛ حيث تم استقطابه من قبل هذه الشركة للعمل في تقديم استشارات هندسية من خلال الانضمام إلى فريق استشاري متخصص في هذا النوع من الاستشارات.

وعن الجوائز والتكريمات التي حصل عليها أثناء دراسته، أوضح انه حصل على شهادات تميز وتفوق عدة مرات، كما جاء في لوحة الشرف ثلاث مرات، كما حصل على العديد من شهادات التقدير والتميز المهني نظير مشاركته بالعديد من المشروعات الضخمة، كما حدث مؤخرًا على منحة من مركز الأبحاث الهندسية والتكنولوجية والعلوم التطبيقية والمخترعات البريطاني لدراسة الدكتوراه.

وأشار إلى أنه يحمد الله على تكليفه بمثل هذا العمل، كأول سعودي يشغل مثل هذا المنصب بهذا المشروع الأكثر ضخامة والأكثر أهمية في تاريخ بريطانيا، معتبرًا أن هذا يعد إنجازًا له.