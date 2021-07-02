تعيين سعودي عضوًا في مجلس إدارة التحول الرقمي بمقاطعة كندية

الرياض - محمد عبدالله - عينت مقاطعة نيوفندلاند الكندية، الدكتور مشاري الوشمي عضو هيئة التدريس بجامعة ميتشجان الأمريكية عضوا في مجلس إدارتها للتحول الرقمي، بعد تأسيسه ثلاث شركات في مجال الصحة الرقمية.

قال الدكتور مشاري الوشمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، إنه أنشأ 3 شركات في مجال الصحة الرقمية ولعب دورًا كبيرًا في إنشاء الشركات الناشئة والحاضنات الرقمية في الولايات المتحدة وكندا والسعودية.

وأضاف مشاري الوشمي أنه أجرى بحث الدكتوراه في مجال تبني الصحة الرقمية في إدارة الأمراض المزمنة، ولديه الكثير من الأبحاث في هذا المجال.

وأوضح أن دوره في مجلس إدارة مقاطعة نيوفندلاند يتمثل في إيجاد وتنمية المواهب من مبرمجين وباحثين ومصممين في مجال التحول الرقمي وكذلك إنشاء مركز ابتكار.

وتابع مشاري الوشمي أن الصحة الرقمية هي استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي، لافتا إلى أن كل شخص يصبح لديه توأم رقمي؛ بحيث تكون معلومات الشخص في المستشفى هي تؤأمه الرقمي.

وأشار إلى أن في المستقبل يمكن جمع المعلومات الصحية عن الشخص مثل الوزن والضغط من خلال الساعة أو الخاتم الذي يرتديه الفرد، ثم يتم تحليل هذه المعلومات بالذكاء الاصطناعي لاختيار العلاج المناسب للمريض.

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