أمريكا: السعودية حققت إنجازات في ملف الاتجار بالبشر

الرياض - محمد عبدالله - هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية، الرياض بعد رفع تصنيفها إلى الفئة الثانية، في التقرير الأمريكي، الخاص بالاتجار بالبشر.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن الحكومة السعودية تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال المهم، مشيرة إلى أن أوجه التقدم التي أحرزتها المملكة تمثلت في زيادة التحقيقات والمحاكمات، وتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، وتوفير التدريب على إجراءات تحديد الهوية والإحالة، وتوفير إمكانية وصول الضحايا إلى الخدمات، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.

وأكدت أن حكومة المملكة نظمت أكبر حملة على الإطلاق لتعزيز الوعي العام بالاتجار، وإحالة انتهاكات العمل التي أظهرت مؤشرات الاتجار إلى التحقيق الجنائي.

وشجعت واشنطن، الرياض على توسيع نطاق التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعلى مواصلة الجهود للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر.