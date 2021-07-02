أكاديمي يحذر من زيادة تحميص الخبز والقهوة: ينتجان مركبًا مسرطنًا

الرياض - محمد عبدالله - حذر الدكتور أحمد القيسي الأكاديمي المختص في علوم الكيمياء، من زيادة تحميص الخبز والقهوة، قائلًا: إنه ينتج عنهما مركب كيميائي مسرطن اكتشفه باحثون سويدون في عام 2002.

وأضاف القيسي خلال حلوله ضيفًا على برنامج 120 المذاع على فضائية «الإخبارية»، إن المركب المسرطن موجود في العيش المحمص «التوست» وبقايا الأرز المحترق في قعر القدر.

وأوضح أن هذا المركب الذي اكتشفه العلماء السويدين يصبح مسرطنا على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تأثيره تراكمي على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأنواع من الأطعمة، وتعتمد أيضا على مناعة الشخص.

وأكد أن هذا المركب المسرطن يمكن أن ينتج من تفاعل حمض الأسباراجين مع السكر الموجود في النشويات، لذلك عند التحميص سجب ألا تتعدى درجة الحرارة الـ120.

وأشار إلى أن مزيلات العرق غير مسرطنة، لافتا إلى أن هناك فرقا بين مزيل العرق ومضاد التعرق، موضحا أن مزيل العرق يقتل البكتيريا التي تسبب رائحة العرق، أما مضاد التعرق فهو عبارة عن مركب كيميائي يغلق المسام.

اقرأ أيضا:

القهوة تقي من الإصابة بـ«ألزهايمر» والشلل الرعاش

ما علاقة تخزين المكسرات بالإصابة بالكبد والسرطان؟