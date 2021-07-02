جامعة الملك خالد تفتح باب التقديم غدًا.. و3 شروط للقبول

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي المقبل حتى 28 ذي القعدة الجاري.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في الالتحاق والاطلاع على الشروط إلى الدخول على بوابة القبول «أكاديميا» على موقع الجامعة من خلال الرابط:

وأشارت إلى أن القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب بل تتم المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.