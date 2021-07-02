مواقع مخيمات الحجاج في مشعر منى

جهزت وزارة الحج والعمرة مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وتم ربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.
ويمكن الاطلاع على مواقع المخيمات في مشعر منى من هنا
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