إطلاق تجريبي لمنصة ترمب GETTR

وتأتي خطوة «ترمب» بعد أن حظرت «تويتر» و«فيسبوك» الرئيس الأمريكي السابق من استخدام منصتيها، بعد الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير، الذي ربطه الكثيرون بتحريض «ترمب» مناصريه عليه.
وأعلن الموقع الجديد، المسمى «GETTR»، مهمته الممثلة في «محاربة إلغاء الثقافة، وتعزيز الفطرة السليمة، والدفاع عن حرية التعبير، وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سوق حقيقي للأفكار».
ووفقا لموقع «بوليتيكو»، التطبيق حاليا في شكل تجريبي، وسيتم إطلاقه رسميا في الـ10 من صباح 4 يوليو، وهو عيد الاستقلال الأمريكي. وأكد جايسون ميلر، وهو واحد من أكبر مستشاري ترمب المسؤول عن إطلاق المنصة، أنه من المتوقع أن ينشئ «ترمب» حسابا جديدا في المنصة.
يعد «GETTR» أحد أبرز المشاريع في الخطة الاجتماعية والتكنولوجية لحركة اليمين الأمريكي، التي تتبع أفكار «ترمب».
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