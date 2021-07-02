الحج تبدأ تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، خريطة بمواقع المخيمات في مشعر منى للحج الاستثنائي لعام 1442هـ.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

تجهيز وجبات إعاشة للحجاج: وقال عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات: إن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تجهيز وجبات إعاشة للحجاج. وجبات مسبقة التحضير: وأوضح أن وجبات مسبقة التحضير توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم. وأشار إلى أن عملية التخزين تخضع للوجبات مسبقة التحضير، وتطبيق الاشتراطات، وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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