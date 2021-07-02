، "إغاثي" الملك يوزِّع 350 طنًّا مواد غذائية للمتضررين من فيضانات السنغال ،

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في السنغال؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.
وتشتمل المساعدات المقدَّمة على 350 طنًّا من السلال الغذائية، يستفيد منها 31.362 فردًا في مقاطعات ماتام وكانيل ورانيرو فيرلو التابعة لإقليم ماتام.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم ماتام شمال جمهورية السنغال.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:59 PM
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين"إغاثي" الملك يوزِّع 350 طنًّا مواد غذائية للمتضررين من فيضانات السنغال
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات في السنغال؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.
وتشتمل المساعدات المقدَّمة على 350 طنًّا من السلال الغذائية، يستفيد منها 31.362 فردًا في مقاطعات ماتام وكانيل ورانيرو فيرلو التابعة لإقليم ماتام.
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم ماتام شمال جمهورية السنغال.
، "إغاثي" الملك يوزِّع 350 طنًّا مواد غذائية للمتضررين من فيضانات السنغال ،
المصدر : الخليج 365
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