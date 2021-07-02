محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة ‏جديدة و316 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,731 حالة وفاة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:59 PM خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة ‏جديدة و316 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,731 حالة وفاة.‏

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المصدر : الخليج 365

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