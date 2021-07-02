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محمد بن مسعود - الدمام - شرعت صحة جازان في تقديم خدمات اللقاحات ضد فيروس كورونا للمستفيدين من الطلاب والطالبات وفق الفئات العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، وذلك وفق شراكة عُقدت بين صحة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم صبيا.
وتأتي هذه الشراكة بهدف تحصين الطلاب والطالبات وفق المراحل العمرية المحددة وقبل بدء العملية التعليمية وانطلاق المراحل الدراسية؛ وذلك لخلق بيئة تعليمية آمنة في مدارس التعليم العام، وتمنع من حدوث التفشي لفيروس كورونا لا سمح الله.
وتُعد هذه الإجراءات استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بما فيهم الطلاب والطالبات.
لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:47 PMصحة جازان تقدم خدمات لقاحات كورونا للطلاب والطالبات
شرعت صحة جازان في تقديم خدمات اللقاحات ضد فيروس كورونا للمستفيدين من الطلاب والطالبات وفق الفئات العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، وذلك وفق شراكة عُقدت بين صحة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم صبيا.
وتأتي هذه الشراكة بهدف تحصين الطلاب والطالبات وفق المراحل العمرية المحددة وقبل بدء العملية التعليمية وانطلاق المراحل الدراسية؛ وذلك لخلق بيئة تعليمية آمنة في مدارس التعليم العام، وتمنع من حدوث التفشي لفيروس كورونا لا سمح الله.
وتُعد هذه الإجراءات استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بما فيهم الطلاب والطالبات.
، صحة جازان تقدم خدمات لقاحات كورونا للطلاب والطالبات ،
المصدر : الخليج 365
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