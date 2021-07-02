محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الجامعة السعودية الالكترونية قرارًا بترقية منال علي المنيع إلى المرتبة الحادية عشرة في الجامعة. وبهذه المناسبة عبَّرت "المنيع" عن سعادتها بهذه الثقة الغالية، راجية من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن. 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:47 PM "المنيع" إلى المرتبة الحادية عشرة بالجامعة الإلكترونية "المنيع" إلى المرتبة الحادية عشرة بالجامعة الإلكترونية أصدرت الجامعة السعودية الالكترونية قرارًا بترقية منال علي المنيع إلى المرتبة الحادية عشرة في الجامعة. وبهذه المناسبة عبَّرت "المنيع" عن سعادتها بهذه الثقة الغالية، راجية من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "المنيع" إلى المرتبة الحادية عشرة بالجامعة الإلكترونية ،

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