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الحج: تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

الحج: تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج

ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

تجهيز وجبات إعاشة للحجاج:

وقال عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات: إن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تجهيز وجبات إعاشة للحجاج.

وجبات مسبقة التحضير:

وأوضح أن وجبات مسبقة التحضير توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم.

وأشار إلى أن عملية التخزين تخضع للوجبات مسبقة التحضير، وتطبيق الاشتراطات، وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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