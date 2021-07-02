التدريب التقني يعلن مواعيد وشروط المقابلات للوظائف التدريبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مساء اليوم، نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390.

وقالت الهيئة، في بيان لها: إنه يمكن معرفة نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 عبر موقع التدريب التقني.

وأوضحت أنه تم تحديد مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية، ابتداء من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً من تاريخ 25/ 11/ 1442 إلى 04/ 12/ 1442هـ حسب الموعد المحدد أمام اسم كل متقدم، علمًا بأن مقر المقابلات الشخصية والاختبار بالكلية التقنية للبنين بالرياض الواقع بحي صلاح الدين.

المستندات المطلوبة:

وتابعت أن جميع المرشحين لحضور الاختبار والمقابلة إحضار المستندات التالية:

– إشعار التقديم (الطلب الإلكتروني) على المسابقة رقم (390).

– صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

– صورة من السجل الأكاديمي مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

– صورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط) أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين.

– صور من شهادات الدورات التدريبية ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وتكون مصدقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. (التدريب الأهلي بالمؤسسة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي)، مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

– صورة من الخبرات العملية موضح بها (مسمي الوظيفة والمهام التي تزاولها مع تحديد تاريخ بداية ونهاية الخبرة)، ويجب أن تكون مصدقة من إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في الجهة مع إرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص، وتحتسب الخبرات بعد المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فقط.

– صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.

– صورة شخصية واحدة ملونه حديثة.

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