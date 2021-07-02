جموع غفيرة تشيع الشهيد الحريجي في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شيعت جموع غفيرة من أهالي حفر الباطن شهيد الواجب الجندي مشعل بن مطلق الحريجي في مقبرة الشهداء، والذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق.

وحضر مراسم الدفن مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن العقيد محمد فرحان العنزي وعدد كبير من ضباط وأفراد الجهات الأمنية بالمحافظة.

الدفاع المدني ينعى الحريجي:

يذكر أن الدفاع المدني أعلن في وقت سابق اليوم، استشهاد الجندي مشعل الحريجي أثناء مكافحة أحد الحرائق في الدمام.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، وذلك نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق.

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