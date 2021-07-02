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تنويه مهم من سفارة السعودية في واشنطن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

تنويه مهم من سفارة السعودية في واشنطن

ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، مساء اليوم، إلى أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة.

موعد استئناف العمل:

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021″.

حالات الطوارئ:

وتابعت سفارة المملكة في واشنطن، أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال الأرقام المعتمدة في حالة  الطوارئ.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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