الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

تنويه مهم من سفارة السعودية في واشنطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، مساء اليوم، إلى أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة.

موعد استئناف العمل:

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021″.

حالات الطوارئ:

وتابعت سفارة المملكة في واشنطن، أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال الأرقام المعتمدة في حالة الطوارئ.



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