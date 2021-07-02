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شكرا لقرائتكم تنويه مهم من سفارة السعودية في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02
تنويه مهم من سفارة السعودية في واشنطن
ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021
متابعات الخليج 365 - الرياض
نوهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، مساء اليوم، إلى أنها ستكون مغلقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة.
موعد استئناف العمل:
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستأنف العمل يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021″.
حالات الطوارئ:
وتابعت سفارة المملكة في واشنطن، أنه يمكن التواصل مع السفارة من خلال الأرقام المعتمدة في حالة الطوارئ.
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