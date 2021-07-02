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صحة جازان تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 عامًا بلقاح فايزر

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شكرا لقرائتكم صحة جازان تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 عامًا بلقاح فايزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

صحة جازان تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 عامًا بلقاح فايزر

دعت للتسجيل في تطبيق صحتي

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت صحة جازان في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.

المبادرة بالتسجيل في صحتي:

ودعت صحة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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