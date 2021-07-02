هذه أبرز 8 أمراض تصيب الجلد في الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

قال طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي: إن الجلد أكثر تأثرًا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365“، أن الجلد يتعرض كثيرًا إلى بعض الأمراض الجلدية عند الكبار والصغار والتي من الممكن سرعة علاجها في حال التشخيص المبكر.

التهابات ثنايا الجلد:

وتابع قائلًا: إن هناك 8 أمراض من أبرز الأمراض الجلدية التي من الممكن أن يتعرض لها الفرد في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالية، وهي:

⁃ تصبغ وحروق الجلد، وتحدث بسبب التعرض الطويل للشمس، لذا ينصح بضرورة استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من الصبغة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

⁃ التينيا الملونة، وهي عدوى فطرية يسببها التعرق المفرط في الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتحوله إلى بقع صغيرة من تتراوح من الوردي إلى البني الفاتح.

⁃ التهابات ثنايا الجلد، والتي تعرف بالتسلخات، وهي من أكثر الإصابات التي يتعرض لها الجميع خلال فصل الصيف، وتحدث نتيجة لاحتكاك طبقات الجلد في هذه المناطق؛ بسبب زيادة نسبة التعرق خلال ارتفاع درجات الحرارة ومع أقل مجهود، مع عدم تهوية الجسم بالشكل الكافي، أو عدم تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام.

⁃ حمو النيل، ويعد من أشهر الأمراض التي تصيب كل الفئات العمرية من الأطفال والكبار، وعادة ما يظهر في العديد من المناطق كالرقبة، والصدر، والظهر والذراعين، وتطور هذه الحالة عادة ما يصاحبها إحساس بالحرقان والرغبة الشديدة في الهرش، والألم الشديد في هذه المناطق ومن الممكن أن تصل لمضاعفات خروج دماء نتيجة الاحتكاك الشديد.

⁃ حب الشباب، ويعود زيادة انتشار حب الشباب إلى زيادة إفرازات الغدد الدهنية على البشرة، وذلك خاصة للبشرة الدهنية حيث المسام المفتوحة التي تؤدي إلى التصاق الأتربة على البشرة وتكوين الحبوب بسبب التهابات البشرة مع الحرارة المرتفعة، ويزداد ظهورها بتلامس الأيدي للبشرة من مكان لآخر.

استخدام الكريمات الواقية:

وأضاف، أن من الأمراض الجلدية التي من الممكن أن يتعرض لها الفرد في الصيف هي:

⁃ الطفح الجلدي، ويحدث بسبب كثرة التعرق وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يؤدي إلى انسداد فتحات الغدد العرقية ومنع خروج العرق إلى سطح الجلد، فيتجمع العرق في إحدى القنوات حتى تنفجر، ويحدث التهاب في الأنسجة المحيطة مع ظهور حبيبات في المنطقة المصابة وشعور دائم بالحكة.

⁃ النمش، وهو تغير في لون الجلد بسبب عوامل وراثية، ولكنه يصيب عادة أصحاب البشرة البيضاء ممن يتعرضون لأشعة الشمس المتوهجة لفترات طويلة، فيظهر النمش على الأماكن المكشوفة من الجسم والوجه وتزداد حدته في فصل الصيف. ويمكن الحد من الإصابة بالنمش، من خلال استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل.

⁃ التهابات فروة الرأس، ويؤدي زيادة العرق في الرأس، وخاصة لدى السيدات بسبب تغطية الشعر، ممن لا يعرضن فروة الرأس للتهوية لفترات طويلة إلى حدوث التهابات في فروة الرأس.

تجنب المستحضرات المهيجة:

وشدد الدكتور شاولي في ختام حديثه، على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، تنشيف ثنايا الجلد جيدًا بعد الانتهاء من الاستحمام.

تجنب استخدام المستحضرات والأشياء المهيجة للجلد في فصل الصيف، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة في فترة الظهيرة، الحرص على ارتداء الملابس القطنية ذات الألواح الفاتحة، والابتعاد عن الألوان الداكنة، تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم لترطيب الجسم داخليًّا وتجنب الجفاف.



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