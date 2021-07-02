وزير الإعلام اليمني: عملية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء من الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الجيش اليمني بدعم كبير من التحالف العربي بقيادة المملكة أطلق عملية واسعة لاستعادة محافظة البيضاء.

وأضاف الإرياني، على حسابه في تويتر، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أطلقا عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

بدعم التحالف العربي:

وأوضح أنه تمكن بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، من تحقيق انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة.

ونوه الإرياني أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء ومكيراس، ومقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

استكمال تحرير البيضاء:

وأشاد بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين الأشاوس لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين، مثمنًا الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

شارك الخبر