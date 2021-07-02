، شاهد.. ثورة ثاني أنشط براكين الفلبين "إجلاء آلاف وتحذير من الأقوى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 5 دفعات من الغازات والأبخرة وصل ارتفاعها 3 كيلومترات في الهواء

أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 2700 شخص من منازلهم مع ثوران ثاني أنشط البراكين في البلاد، فيما حذر العلماء من احتمال وقوع انفجارات أقوى.

وبحسب "روسيا اليوم"، انطلقت، أمس الخميس، 5 دفعات من الغازات البركانية والأبخرة، وصل ارتفاعها إلى 3 كيلومترات في الهواء، من بركان "تال" في مقاطعة باتانغاس، على بعد 66 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، إنه "سجل 29 زلزالًا بركانيًا ومستويات عالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت في البركان خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "تم رفع مستوى التأهب في تال إلى المستوى الثالث، مما يعني أن الحمم البركانية المنبثقة من الفوهة الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى انفجار بركاني".

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تمبلال، إنه "تم إجلاء 2784 شخصًا من 13 قرية حول منطقة البركان منذ مساء الخميس".

