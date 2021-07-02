شكرا لمتابعة خبر عن ملتقى الرواية الدولي بالباحة يختتم اعماله بعدد من التوصيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):

اختتمت يوم أمس فعاليات ملتقى الرواية الدولي السادس تحت عنوان (الرواية العربية من ٢٠٠٠ - ٢٠٢٠ ملامح وآفاق)

في ١٨ /١١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٨ /٦ / ٢٠٢١م والذي اقامه نادي الباحة الأدبي الثقافي بمشاركة عربية وعالمية من نقاد ومبدعي الرواية.

وشارك في الملتقى اكثر من 50 من الروائيين والاكاديميين والمهتمين بالرواية و50 باحثاً وباحثة.

وشهدت فعاليات الملتقى الذي استمر على مدار أربعة أيام, إقامة 12 جلسة حوارية وسط تفاعل كبير من الأدباء والمثقفين على قناتي "اليوتيوب وزووم" إلى جانب تكريم الروائية أميمة الخميس.

وكذلك تكريم من خدموا الرواية واللغة العربية من أبناء منطقة الباحة وهم:

أ. د. معجب الزهراني و أ. د. صالح معيض الغامدي

وأ. د. محمد ربيع و أ. د. صالح زياد الغامدي

و أ. د. معجب العدواني

ومن أبرز توصيات التي طرحها الملتقى في دورته السادسة:

أولًا: يثمن المشاركون والمشاركات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الباحة وسمو وزير الثقافة حفظهم الله هذا الدعم المستمر للثقافة الوطنية والعربية، ويسعدهم إرسال برقيات شكر بذلك.

ثانيا: يقدر المشاركون جهود الزملاء في النادي رئيسا وأعضاء التي بذلت من أجل إخراج هذا اللقاء بالصورة المطلوبة. وحرصهم على التنوع المثمر للمشاركين من العالم العربي ومن خارجه، ومن ثم ترسيخ الدعوة إلى الاستمرار في إقامة أعمال الملتقى كل سنتين.

ثالثا: الدعوة إلى تشجيع الأعمال المهتمة بالرواية العربية، وفتح حلقات النقاش، وتقديمها إلى المتلقين بالطرق الميسرة كتوثيقها إلكترونيا.

رابعا: ضرورة الاهتمام بالمناهج النقدية الحديثة، وتكييفها بما يلائم أبنية الرواية العربية وموضوعاتها.

خامسا: يوصي المشاركون بتخصيص جائزة الباحة للرواية، تهتم بتقديم جائزتين في الإبداع والنقد الروائي.

سادسا: يُقترح أن يتناول الملتقى في دورته القادمة أحد الموضوعات الآتية: تجليات ما بعد الحداثة في الرواية العربية، الرواية وتداخل الأجناس، الرواية ووسائل التواصل الاجتماعي، رواية الخيال العلمي.

سابعا: الدعوة إلى نشر أعمال الملتقى السادس في الأشهر القادمة بعد التنسيق مع المشاركين.

وثمّن المشاركون في ختام جلسات الملتقى الدور الريادي لنادي الباحة الأدبي الثقافي والذي يسعى لتجسير الهوية الثقافية والأدبية والتفاعل الحضاري مع مختلف ثقافات الشعوب العالمية.

وقدم رئيس النادي الشاعر حسن محمد الزهراني بكلمة شكر فيها المشاركين في نجاح هذا الملتقى مثمنا للنقاد والروائيين ماقدموه من أوراق عمل رصينة.