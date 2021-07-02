شكرا لمتابعة خبر عن الحج: تجهيز أكثر من مليون وجبة مسبقة التحضير للحجاج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن أكثر من مليون وجبة مسبَقة التحضير، وفقَ أعلى معايير الجودة والسّلامة، ضمن منظومة إعاشة موثوقة المصدر، بإشراف مباشر من الجهات ذات الاختصاص.

ومن جانبه، قال عمر مندورة مدير عام إدارة الإسكان والخدمات، إن وزارة الحج والعمرة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في تجهيز وجبات إعاشة للحجاج.

وأوضح أن وجبات مسبقة التحضير توفر الاحتياج الغذائي للحجاج لتأدية مناسكهم.

وأشار إلى أن عملية التخزين تخضع للوجبات مسبقة التحضير، وتطبيق الاشتراطات، وفقا لما أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء.