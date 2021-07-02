شكرا لمتابعة خبر عن إقبال كبير من الطلاب والطالبات على مراكز التطعيم للحصول على لقاح كورونا "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة عن بدء حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، والبالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالباً وطالبةً.

وذلك من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

وطالبت وزارة التعليم كافة منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وشهدت الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية.​