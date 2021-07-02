شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تبتكر نظاما آليا ضد حرائق التوصيلات الكهربائية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت مواطنة ابتكرت نظاما آليا ضد حرائق التوصيلات الكهربائية، قائلة إن النظام يعطي المستخدم وعي بخصوص أن الحمل العالي على التوصيلات الكهربائية ستتلف النظام.

وأشارت المواطنة خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، أن الأنظمة الحالية في السوق تفصل التوصيلة الكهربائية أوتوماتيكيا لكن توصل لمرحلة أنها لم تحمي النظام الداخلي في التوصيلة الكهربائية.

وأوضحت أن الأنظمة الحالية في السوق تحمي من ارتفاع الحمل الكهربائي، ولكن لا تحمي من الحرارة.

وتابعت أن الحرارة إذا زادت على التوصيلة الكهربائية تسبب حريقا فهذا النظام يقيس درجات الحرارة ويمكن للمستخدم من استخدامه عن بعد.