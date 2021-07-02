إحباط تهريب أكثر من 1.7 كيلوجرام من الكوكايين بمطار الملك خالد

الرياض - محمد عبدالله - تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مُخبأةً بطريقة فنية، في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وبعد ضبط الممنوعات جرى إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وتم ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

وأكدت أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال وإدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أن الهيئة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.

وأهابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالجميع الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني@zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417) ، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت هذا الأسبوع كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4.5 ملايين حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية برتقال واردة إلى المملكة.