5 مهام لوحدة التخصصات الاجتماعية الجديدة بـ«الموارد البشرية»

الرياض - محمد عبدالله - نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 673 وتاريخ 12/11/1442هـ، بإنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم (وحدة التخصصات الاجتماعية).

وتكون مهمات واختصاصات الوحدة الإدارية الجديدة ما يلي:

اقتراح الأسس والمعايير لمزاولة المهن الاجتماعية، والرفع بها إلى صاحب الصلاحية للموافقة عليها.

التنسيق مع القطاعات التعليمية فيما يخص التخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم، وتطوير القوى العاملة في المجالات الاجتماعية.

دراسة طلبات الترخيص للتخصصات الاجتماعية، والرفع بمرئياتها إلي صاحب الصلاحية لإصدار الرخص المهنية لتلك التخصصات.

تقويم المؤهلات الاجتماعية المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تشجيع إعداد البحوث العلمية الاجتماعية ودعمها.

ويحدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بقرار منه- صاحب الصلاحية للبت في الاقتراحات وطلبات الترخيص للتخصصات الاجتماعية.