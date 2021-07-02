القبض على مواطنين في الرياض يروجان المخدرات عبر مواقع التواصل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الجمعة، القبض على مواطنين، في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث.

وأكد متحدث مكافحة المخدرات، أنه ضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.