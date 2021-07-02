بالأرقام.. درجات الحرارة في أهم المصايف بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - تشهد المصايف بالمملكة إقبالًا من السائحين، خلال الفترة الحالية، بسبب الأجواء الرائعة التي تتميز بها هذه المناطق، من انخفاض لدرجات الحرارة.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، درجات الحرارة لأهم المصايف بالمملكة، حيث سجلت قمة السودة 16 درجة مئوية، فيما سجلت أبها 28 درجة، والهدا 33 درجة، والباحة 26 درجة، أما بلجرشي فقد سجلت 28 درجة مئوية.

كانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24 يونيو الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، يُقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.