«التأمينات»: 9 شروط لصرف تعويض «ساند»

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن تعويض ساند عن الثلاثة أشهر الأولى يُصرف بواقع 60% من متوسط الأجور.

وأضافت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن تعويض ساند يصرف بواقع 50% عن الأجور عن الأشهر المتبقية.

شروط صرف ساند

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن من شروط تعويض ساند أن یكون المشترك سعودي الجنسیة، وألا یكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إلیه.

ومن بين الشروط كذلك، ألا یكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وألا یكون ترك العمل بمحض إرادته، وأن یكون قادرًا على العمل، وألا یكون قد بلغ سن الستین.

كما تضمنت الشروط، أن يكون المشترك مسجلًا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون جادًا في البحث عن عمل، ويلتزم بالتدریب الذي تحدده الوزارة، التقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.

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