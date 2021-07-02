طارق الحميد: أبشر لا تطلب أرقام ومعلومات الحسابات البنكية

الرياض - محمد عبدالله - قال طارق الحميد مدير عام التسويق وتطوير الأعمال في منصة أبشر، إن المنصة لا تطلب أرقام ومعلومات الحسابات البنكية.

وأضاف الحميد خلال مداخلة هاتفية على قناة السعودية أن طريقة طلب المعلومات البنكية المنتشرة على بعض المواقع غير صحيحة ولا يوجد أي منصة حكومية أو رسمية تطلب المعلومات البنكية بهذه الطريقة.

وأكد الحميد أن منصة أبشر يمكنها الوصول إلى معلومات الحسابات البنكية ومعلومات المركبات دون أن تطلبها من المستخدمين.

وأشار إلى أنه يمكن للمستخدم طلب الإبلاغ عن المواقع المشبوهة من خلال موقع ترشيح السعودية الموثق من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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