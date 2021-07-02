تلف لقاحات كورونا في تونس

أدى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية توزر، جنوب تونس، إلى تلف عدد من لقاحات فيروس كورونا من أصناف مختلفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية في الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر، فؤاد براني، إن انقطاع التيار الكهربائي وتعرض المولد الكهربائي الاحتياطي إلى عطل أديا إلى تلف 1634 جرعة من لقاحات كورونا.

وكشف براني أنه سيتم فحص كل اللقاحات للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستجلب لقاحات من ولاية قفصة، الواقعة شمال توزر، لتلقيح المواطنين. وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من أمس تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي باجة وسليانة شمال غربي البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.