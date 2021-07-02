ضبط شخصين يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

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تبوك: ضبط 23 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية...
تلف لقاحات كورونا في تونس
أدى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية توزر، جنوب تونس، إلى تلف عدد من لقاحات فيروس كورونا من أصناف مختلفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام...
فوارق درجات الحرارة في المملكة تصل إلى 22 درجة
وصلت فوارق درجات الحرارة في الظهيرة بين مدن المملكة، اليوم، إلى 22 درجة مئوية، حيث سجلت مدينة الرياض 46 درجة، بينما سجلت أبها...
10 آلاف غرامة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة
حددت اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة عقوبة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف...
عاجل | إحباط تهريب 1.7 كيلوجراما من الكوكايين
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب أكثر من (1.7) كيلوجرامًا من "الكوكايين" في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها...
منع أعوان القضاء من مباشرة قضايا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة
نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم...
عاجل| خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مفخخة حوثية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال...
34 تخصصا دقيقا بجامعة البترول لدعم الاقتصاد الرقمي
أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول الدكتور محمد السقاف، طرح الجامعة 34 تخصصا دقيقا، تتضمن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،...
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