ضبط شخصين يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

تبوك: ضبط 23 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية... تبوك : دوت الخليج تبوك : دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

تلف لقاحات كورونا في تونس أدى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية توزر، جنوب تونس، إلى تلف عدد من لقاحات فيروس كورونا من أصناف مختلفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

فوارق درجات الحرارة في المملكة تصل إلى 22 درجة وصلت فوارق درجات الحرارة في الظهيرة بين مدن المملكة، اليوم، إلى 22 درجة مئوية، حيث سجلت مدينة الرياض 46 درجة، بينما سجلت أبها... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

10 آلاف غرامة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة حددت اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة عقوبة عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموحة غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل | إحباط تهريب 1.7 كيلوجراما من الكوكايين أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب أكثر من (1.7) كيلوجرامًا من "الكوكايين" في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

منع أعوان القضاء من مباشرة قضايا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا ‏يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

عاجل| خميس مشيط : الدفاعات السعودية تدمر مفخخة حوثية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.وقال... خميس مشيط: دوت الخليج خميس مشيط: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

34 تخصصا دقيقا بجامعة البترول لدعم الاقتصاد الرقمي أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول الدكتور محمد السقاف، طرح الجامعة 34 تخصصا دقيقا، تتضمن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،... الدمام: زينة علي الدمام: زينة علي 22 ذو القعدة 1442 هـ 22 ذو القعدة 1442 هـ

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