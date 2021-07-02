، مسؤول أمريكي: بايدن سيردّ على هجمات ميليشيات إيران بالعراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - واشنطن رصدت درجة من التطور التكنولوجي المتزايد في الاعتداءات

أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق".

وشدد المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" على أن "بايدن" قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران.

ونقل عن "بايدن" تأكيده على أن "مهاجمة الأمريكيين في العراق لها عواقب".

وقال المسؤول: "حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق، والرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد".

وكشف المسؤول الأمريكي عن رصد تطور تكنولوجي متزايد في هجمات ميليشيات إيران ضدنا في العراق.

