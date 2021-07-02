، السعوديان "الدباغ" و"الياسين" يتأهلان إلى لأولمبياد طوكيو 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن تأهل صاحبة الرقم القياسي السعودي لسباق الـ100م العداءة ياسمين الدباغ إلى أولمبياد طوكيو2020.

كما تأهّل العداء مازن الياسين لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى إلى أولمبياد طوكيو 2020 في سباق 400 متر.

بدوره، هنّأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اللاعبين، متمنياً لهما التوفيق في مشاركتهما مع باقي زملائهما في الألعاب الأولمبية من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "ألف مبارك لعدّائي المنتخب السعودي لألعاب القوى "مازن الياسين - ياسمين الدباغ" تأهلهما لأولمبياد طوكيو 2020.. فالكم التوفيق مع بقية زملائكم".



وبذلك ضمنت المملكة العربية السعودية المنافسة على 10 ميداليات في الأولمبياد بعدة ألعاب مختلفة، وهي: كرة القدم، والتجديف "حسين رضا"، والكاراتيه "طارق حامدي"، والجودو "سليمان حماد"، والسباحة "يوسف بو عريش"، وكرة المضرب للطاولة "علي خضراوي"، والرماية "سعيد المطيري"، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، والعداءان ياسمين الدباغ، ومازن الياسين.