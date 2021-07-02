محمد بن مسعود - الدمام - اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.. وأحيلا إلى النيابة صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث، وضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقال "النجيدي": تم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة. 02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 05:57 PM اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.. وأحيلا إلى النيابة الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث، وضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقال "النجيدي": تم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل ،

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