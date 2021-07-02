شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأتربة مستمرة على المدينة والأمواج مرتفعة في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم , تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

كما أصدر المركز تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تضمنت ارتفاعا في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, تستمر حتى الساعة 9 مساء.