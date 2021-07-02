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جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 18 مليونًا و70 ألفًا

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شكرا لقرائتكم جرعات لقاح في تتجاوز 18 مليونًا و70 ألفًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-02

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 18 مليونًا و70 ألفًا

عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في السعودية والتي تجاوزت (18.07) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار .

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1338) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1208) حالات، كما تم تسجيل (16) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (490464) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (470328) حالة.

لقاح كورونا في السعودية 

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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