شكرا لمتابعة خبر عن مختص: تحميص الخبز والقهوة يسبب السرطان "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال مختص في الكيمياء إن تحميص القهوة والخبز ينتج عنهما مركب كيميائي مسرطن اكتشف عام 2002 في السويد.

وأوضح المختص خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أنها تعتمد على مناعة الشخص، وقد تنتج من تفاعل حمض الأسبروجين مع السكر الموجود في النشويات.

وأشار إلى أن الأفضل تحميص القهوة ولكن بدرجة ليست مرتفعة جدا، مبينا أن مزيل العرق هو مركب يقتل البكتيريا التي تسبب رائحة العرق، لافتا إلى أن مضاد التعرق يغلق المسامات ويستمر لمدة 24 ساعة.