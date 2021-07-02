شكرا لمتابعة خبر عن العواد: بيع "العمالة المنزلية" تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص ونسعى للقضاء عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحقيق ‎المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يؤكد بأن الإنسان أولا وحقوقه مُصانة وحمايته واجبة.

وأوضح العواد أن تحقيق المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يؤكد أيضا على اهتمام المملكة بمعايير الإنسانية التي تحرم امتهان كرامة الإنسان حيث أصدرت الكثير من القرارات والتشريعات التي ساهمت في هذا التقدم .

وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أن بيع "العمالة المنزلية" تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والهيئة تسعى للقضاء عليها، مشيرا إلى أن هناك كثير من الأنظمة التي صدرت مؤخرا مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كان لها دور كبير في هذا الإنجاز .