شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تطرح العديد من التخصصات في الكلية التطبيقية ضمن القبول السنوي المباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تستعد جامعة حائل لإطلاق العديد من التخصصات في الكلية التطبيقية في مقر الجامعة بمدينة حائل، وكذلك الفروع وذلك ضمن عمليات القبول السنوي المباشر لطلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ والتي تبدأ يوم الأحد ٢٤/١١/١٤٤٢هـ؛ بعد إقرارها رسميًّا على مستوى الجامعات السعودية

وجاء "مشروع تحويل كليات المجتمع في الجامعات السعودية إلى كليات تطبيقية" والذي طرح من قبل مقام وزارة التعليم " بوصفه أحد أهم المشروعات التي تسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال تخصصات وبرامج تطبيقية تسهم في سد هذه الفجوة، حيث ستسهم تلك البرامج والتخصصات في تأهيل كوادر وطنية بدرجات دبلوم مرتبطة بشهادات مهنية متوافقة مع مستهدفات التنمية.

وفي إطار الاستجابة السريعة من قبل جامعة حائل لمتطلبات المشروع، قامت الجامعة بتشكيل لجنة عليا برئاسة معالي رئيس الجامعة لوضع الخطة التنفيذية للمشروع، حيث تضمنت الخطة البرامج والتخصصات وآليات العمل واللوائح وغيرها من المتطلبات اللازمة للبدء في تقديم حزمة متنوعة من البرامج النوعية التي ترتبط بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعد الكلية نقلة نوعية في إعداد الكوادر المؤهلة للسوق السعودي في مختلف الوظائف والمهن؛ بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتركيز الجهد في سد احتياجات التنمية، وتوطين الوظائف، وتستند الكلية على استيعاب خريجي الثانوية العامة، وردم الفجوة بين المخرجات وسوق العمل؛ بالإضافة إلى بناء الشراكات.

حيث ركزت استراتيجية الجامعة على أن تكون الكلية التطبيقية مرتبطة بالجامعة، ولكن بهوية وحوكمة مختلفة عن باقي الكليات، بما يمكنها من تحقيق أهدافها من خلال التمحور حول الطالب (Student–centric)، وكذلك الربط بمستهدفات التنمية والقطاع الخاص، ومن ذلك توجيه الطلبة لسوق العمل بشكل أسرع، وتوسيع الفئات المستهدفة، وهم: (خريجو الثانوية، والباحثون عن عمل، ومن هم على رأس العمل) ،وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمشروع فيما يلي:

- رفع معدلات قبول خريجي الثانوية العامة في الكليّات التطبيقية.

- ربط الكليّات بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

- الإسهام في ردم الفجوة في سوق العمل، وتقليل الانكشاف المهني في التخصصات التطبيقية.

- مواءمة مخرجات الكليّات التطبيقية مع مستهدفات التنمية.

كذلك عملت الجامعة على رفع الطاقة الاستيعابية للكلية التطبيقية، وتحفيز الطلاب للالتحاق بها من خلال منحهم مكافأة مالية، أسوة ببقية طلاب كليات الجامعة، وتفعيل دور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص بالمنطقة.

وقد حُددَت البرامج التي ستقدم في الكلية التطبيقية من خلال عدة مدخلات، أهمها: واقع سوق العمل، وواقع الباحثين عن العمل، والتصنيف السعودي للمهن، وكذلك الاعتماد على عدة مرتكزات من أهمها: رحلة تعليمية مرنة ((Exit-Points وبرامج إعداد للغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للبيئة المحيطة واحتياجاتها، وربط البرامج بشهادات مهنية، والتدريب الميداني. ومن هذا المنطلق تم تحديد البرامج والتخصصات التي يتم طرحها والتي تتمتع بالمرونة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية من تلك التخصصات.

ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 لكون التعليم ما بعد الثانوي أحد المستهدفات بوصفه مدخلاً لإيجاد حلول مبتكرة لمواءمة مخرجات التعليم مع مستهدفات التنمية، وذلك بالنظر للأعداد المتزايدة لخريجي الثانوية العامة، وإلى واقع القبول الحالي للتعليم ما بعد الثانوي.

حيث يتم استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة في تخصصات نظرية وإنسانية لا تقل الدراسة فيها عن 4 سنوات، وفي برامج لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتصل نسبة المقبولين في مثل هذه التخصصات إلى ما يزيد على 60% من خريجي الثانوية العامة كل عام، وفي المقابل فإن واقع سوق العمل في الوقت الراهن يشهد ارتفاعًا في عدد المتعاقدين من غير السعوديين، إذ يمثلون ما يقارب 77٪ من مجموع العاملين في القطاع الخاص، بسبب عدم مواءمة مخرجات التعليم للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، إذ إن ما يزيد على60٪ من الباحثين عن عمل هم من حملة البكالوريوس من تلك التخصصات.

الدبلومات الموجهة للطلاب والطالبات في المقر الرئيسي وفروع الجامعة على النحو الآتي:

أولاً /المقر الرئيس مدينة حائل – فرع الطلاب

الإعلان والاتصال التسويقي (علمي، أدبي)

المحاسبة (علمي، أدبي)

تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات (علمي)

تقنية المعلومات (علمي)

تقنية هندسة الشبكات (علمي)

التجارة الإلكترونية (خدمة المجتمع) (علمي)

الإدارة السياحية (خدمة المجتمع) (علمي، أدبي)

إدارة وتنظيم الفعاليات (خدمة المجتمع) (علمي، أدبي)

ثانيًا /المقر الرئيس مدينة حائل – فرع الطالبات

الإعلان والاتصال التسويق (علمي، أدبي)

المحاسبة (علمي، أدبي)

تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات (علمي)

تقنية المعلومات (علمي)

تقنية هندسة الشبكات(علمي)

التجارة الإلكترونية (خدمة المجتمع) علمي

الإدارة السياحية (خدمة المجتمع)(علمي، أدبي)

إدارة وتنظيم الفعاليات (خدمة المجتمع) (علمي، أدبي)

ثالثًا/ الدبلومات المقدمة من الكلية التطبيقية لفروع الجامعة المختلفة

فرع بقعاء المحاسبة (علمي، أدبي)

فرع الغزالة تقنية المعلومات علمي

فرع الحائط تقنية المعلومات علمي

فرع سميراء الإعلان والاتصال التسويقي (علمي، أدبي)

فرع الشنان المحاسبة (علمي، أدبي)

فرع الشملي تقنية المعلومات علمي