شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشارك ب 12 كرافان مجانا لخدمة المشاركين في حريق منتزهات عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أشاد المشاركون في حادث حريق الحبلة وتمنية بمنطقة عسير بالدور الكبير والفعال للمواطن ماجد بن علي القحطاني والذي أتاح للمشاركين إستخدام جميع الكرافانات ( البيوت الجاهزة ) التي يملكها وكانت قريبة جدا من موقع الحادث وجعلها تحت تصرفهم بالمجان وبدون أي مقابل وعبرو جميعا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لهذا العمل الانساني النبيل الذي يؤكد مايتمتع به القحطاني من حب كبير جدا لهذا الوطن الغالي.

حيث تم انضمامه لفريق التطوع وكانت لمشاركته الدور الكبير في حادث الحريق نظرا لموقعها القريب من الحادث وكانت مجهزة بأحدث وسائل الراحة استفاد منها جميع المشاركين من مختلف الجهات الحكومية وفرق التطوع والذين قارب عددهم من 40 شخص يمثلون

أرامكو

الجيش العربي السعودي

فرق المتطوعين

الدفاع المدني

القوات الجوية الملكية السعودية.

من جانبه أكد المواطن ماجد القحطاني أن الوطن اغلى من أي شيء والحمد لله الذي وفقني ويسر لي خدمة بلادنا الغالية في هذا الحادث مبينا أنه مهما قدمنا لوطننا الغالي لن نوفيه حقه.

وأضاف أن عدد الكرافانات 12 وضعتها بالكامل خدمة لهؤلاء النخبة من أبناء هذا الوطن الغالي الذين بذلوا جهود كبيرة جدا في إطفاء الحرائق.

ولفت القحطاني معاناته من عدم وجود تصريح لتأجير هذه الكرافانات وناشد المسئولين في المنطقة وعلى راسهم سمو أمير منطقة عسير منحه تصريح للاستفادة منها خصوصا أنها مكلفة وثمينة وحديثه.