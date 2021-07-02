شكرا لمتابعة خبر عن "طفولة آمنة" تنظم اجتماع الجمعية العمومية غير عادية والجمعية العمومية العادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبير شفلوت (صدى):

نظمت جمعية طفولة آمنة لحماية الطفل من الإيذاء والعنف والتحرش الجنسي اجتماع الجمعية العمومية غير عادية والجمعية العمومية الافتراضي عبر تطبيق الزووم التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد هدف الاجتماع إلى إقرار تعديلات اللائحة الأساسية وتضمنت التالي؛ الجمعية العمومية غير العادية: تعديل الأهداف، إدراج بند "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضمانا لسداد القرض لدين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى وذلك للاستفادة من فرص التمويل وخصوصا بعد إطلاق برنامج دائم من بنك التنمية الاجتماعية، إدراج المادة الخاصة بافتتاح مكاتب وفروع للجمعية داخل النطاق الإداري لها،وذلك لتحقيق التميز لها جراء القرارات الصائبة المقرره حيث أظهرت النتائج النهائية للاجتماع فقد بلغ إجمالي الأصوات ٧٦.٩٠ %.

الجمعية العمومية العادية: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 0202م واعتمادها بعد مناقشتها، إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام 0201م، اعتماد الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية 0201م (الخطة التشغيلية) واعتمادها، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2020 (التقرير السنوي)، إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، فيما تم إعلان النتائج النهائية للتصويت حيث بلغت النسبة الإجمالية للأصوات ١٠٠%.

وبدأ الاجتماع بكلمة من سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. نسرين محمود أبو طه، حيث أكدت أن الاجتماع مثمراً بالخير لصالح الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وتطويرها، مشيرة لتحقيق التميز لها بالقرارات الصائبة.

فيما رحبت أبو طه بمشرفات مركز التنمية بجدة وبجميع أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، حيث بلغ عدد الحاضرين ١٣ عضواً من أصل ٢١ تحت إشراف مشرفات مركز التنمية أ. هيلة الحارثي والمشرفة المالية أ. دارين العتيبي وأ.الآءالحازمي.

ثم ألقت المشرفة الإدارية للجمعية أ. هيلة الحارثي كلمتها بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء الحاضرين والمهتمين للمشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة للجمعية حيث وضحت الآلية المتبعة في استكمال النصاب والتصويت.

ثم عرضت المدير التنفيذي للجمعية أ. آمال مكاوي المحاور ومناقشتها لاتخاذ القرارات.

وفي الختام أشادت أ. هيلة الحارثي مشرفة مركز التنمية على حسن التنظيم الإداري والتقني لتنفيذ الاجتماعين وثمنت جهود أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على مناقشتهم الفعالة والمثمرة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تستهدف تطوير الجمعية، وتقدمت بالشكر للإدارة التنفيذية على اهتمامها الواضح في تطوير أداء الجمعية من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة على الوجه المطلوب من خلال زياراتها للجمعية،وأوضحت بأن مركز التنمية يرحب بالجمعية لمساعدتها ومساندتها في تجويد عملها وتسهيل اي عقبات تواجهها.