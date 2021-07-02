إمام «الحرم» سعود الشريم يعدِّد مميزات «نقد الذات».. والموعد المناسب

الرياض - محمد عبدالله - قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إن نقد المرء ذاته من أنبل المهمات وظيفة، وأجرئها شجاعة؛ لأن بها تصحيح الخطأ، واستبدال الحسن بالسيئ، وأنه لا أحد أدرى بعيب المرء وخطئه من نفسه مهما خلق لنفسه من معاذير.

وأضاف الشريم في خطبة الجمعة، أن كل فرد بحاجة إلى نقد ذاته دون تردد أو تسويف؛ ليصقلها صقلا يحجبه عن إبصار عيوب الآخرين، وإن في قول الله «ولا أقسم بالنفس اللوامة» لدليل واضح على أهمية نقد الذات ولومها وتقويمها ومعاهدتها دون غفلة، وإن الله لا يقسم في كتابه إلا بشيء ذي شأن عظيم، مبينًأ أن النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك.

وأشار إلى أن بعض السلف قال: «حقٌّ على العاقل ألا يَغفُل عن أربع ساعات: ساعةٍ يناجي فيها ربَّه، وساعة يحُاسب فيها نفسَه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويَصْدُقونه عن نفسه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وإجماما للقلوب».

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