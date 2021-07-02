المصلح: وفاة الشخص يوم الجمعة ليست دليلًا على حسن الخاتمة

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، إن وفاة الشخص يوم الجمعة ليست لها علاقة بحسن الخاتمة؛ لأن حسن الخاتمة يتعلق بالعمل، وليس للزمان أو المكان أثر في ذلك إلا أن يكون قصد خيرًا في مكان أو كان متلبسا بطاعة أو إحسان.

وأضاف المصلح –عبر قناة الرسالة- أن ما جاء في أن الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة يقي صاحبه عذاب القبر أو فتنة القبر، فهذا ليس صحيحًا؛ ولكنه جاء في حق من آمن وحسُن عمله وهو سبب للوقاية من فتنة القبر.

وأشار المصلح إلى أن الزمان في ذاته ليس فيه دلالة على حسن الخاتمة، وأن الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ليس من اختيار الإنسان.

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