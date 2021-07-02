مديرية «الدفاع المدني» تنعى مشعل الحريجي بعد استشهاده في حريق بالدمام

الرياض - محمد عبدالله - نعت مديرية الدفاع المدني، الجندي مشعل مطلق الحريجي، وذلك بعد وفاته أمس الخميس، خلال مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي/ مشعل مطلق الحريجي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، وذلك نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرضت للحريق».

آخر كلام الشهيد مشعل الحريجي

وكانت آخر عبارات مشعل الحريجي (27 عامًا)، قبل وفاته في الدمام: «طالعين حريق والله يستر»، وذلك قبل وفاته بوقت قصير في حريق بالمدينة الصناعية في الدمام.

وقال نافع فهد، زميل مشعل الحريجي: «صديقي مشعل كان شخصية مميزة ونادرة ومحبة للخير، توفي بعد مغرب هذا اليوم بعد أن كان ضمن فريق الدعم الذي طلبه الدفاع المدني لإخماد حريق نشب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، نحن رجال الدفاع المدني نصدق مع الله ونخدم وطننا، وكل حريق نباشر بإخماده، لا نعلم هل نعود منه أو لا؟».

وأضاف نافع فهد على حسابه في «تويتر»: «‏ببالغ الحزن والأسى.. توفى أخوي وصديقي الوفي: مشعل مطلق الحريجي، أحد أفراد ‎الدفاع المدني؛ إثر مباشرته حادث إطفاء حريق بالدمام، أسال الله له الرحمة والمغفرة، وأن يتقبله شهيدًا في عمله، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

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