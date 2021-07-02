الشيخ «المطلق»: سداد الدين يَقْدُم الأضحية.. والمبالغة فيها غير مقبول

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إن سداد الدين أهم من الأضحية ومقدَّم عليها، منبهًا لاشتراط البعض الأضحية الغالية الثمن أو عدم تقديم أضحية من الأساس.

ودعا الشيخ المطلق خلال استضافته في قناة «السعودية» إلى التضحية بما هو موجود من أغنام وعدم اشتراط أن تكون الأضحية غالية الثمن، فربما تكون مقبولة عند الله قبل الأضحية الغالية؛ حيث ورد في الحديث «سبق درهم ألف درهم».

وحث على إقامة سنة الأضحية للقادر عليها، ولغير القادر أن يفرح عياله ويدخل عليهم السرور يوم العيد ولو بدجاجة.

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