«الجوازات»: 6 خطوات لإيصال وثيقة السفر بعد التجديد عَبَر البريد

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة «أبشر»، عبر البريد السعودي «سُبل».

محمد يوسف

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