«الجوازات»: 6 خطوات لإيصال وثيقة السفر بعد التجديد عَبَر البريد

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة «أبشر»، عبر البريد السعودي «سُبل».
وجاءت الخطوات، التي أوضحها الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» كالآتي:
إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.
إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد.
التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.
سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.
وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.
سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوان الوطني عبر البريد السعودي «سبل».
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