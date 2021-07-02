«فلكية جدة»: رصد الزهرة وعنقود «النثرة» بسماء السعودية مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيتم رصد كوكب الزهرة أمام نحو 60 نجمًا من النجوم المرئية من عنقود «النثرة» باتجاه الأفق الشمال الغربي، في سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة (2 يوليو 2021) وبداية الليل.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة، وأنه كان معروفا منذ القدم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها (خلية النحل) لأنها تشبه سربًا من النحل.

وأضافت أن رؤية النثرة أو خلية النحل ستكون تحديًا من داخل المدن وبالقرب من غروب الشمس والسماء ليست مظلمة تمامًا، لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤيتها وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.

وأشارت فلكية جدة أن كوكب المريخ زار الأسبوع الماضي عنقود النثرة وهذه المرة حان دور كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة نحو 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان.

وأوضحت أن عنقود النثرة واحد من أقرب العناقيد النجمية للشمس يحتوي على ما يزيد قليلًا عن 1000 نجم ، منها تحو 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب.

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